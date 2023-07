Plauen: Musikalischer Stadtrundgang am Freitag

Wer sich für die Geschichte seiner Stadt und der historischen Gebäude interessiert, der kann bei Stadtführungen einiges lernen. In Plauen findet diesen Freitag ein musikalischer Stadtrundgang statt. Um 16:30 Uhr ist Treffpunkt in der Tourist-Information. Der „singende Stadtführer“ Marvin Schaarschmidt nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise durch die Plauener Altstadt in eine andere Zeit. Die Stadt bittet um vorherige Anmeldung.

Erwachsene zahlen 11,00 Euro und Kinder ab sieben Jahren, Schüler und Studenten 9,00 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt acht Vollzahler. Um vorherige Anmeldung und

Erwerb der Tickets in der Tourist-Information wird gebeten (Telefon: 03741

291-1027, E-Mail: touristinfo@plauen.de)

