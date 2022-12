Plauen meistert Krisen: Weihnachtsansprache 2022 von Oberbürgermeister Zenner

Corona-Pandemie, Energiekrise, Krieg in der Ukraine und Inflation – mit diesen Krisen hatten wir alle in diesem Jahr zu kämpfen. Auch die Stadt Plauen ist davon betroffen gewesen, hat die Herausforderungen aber gut gemeistert. Das betont Oberbürgermeister Steffen Zenner in seiner Weihnachtsansprache. In Form einer Videobotschaft richtet der Plauener Oberbürgermeister aber auch einen Appell an die Menschen in der Stadt:

In seiner Ansprache geht Zenner außerdem auf die Haushaltsplanungen für 2023 ein. Demnach will die Stadt Plauen im kommenden Jahr vor allem Geld in die Bereiche Kultur, Sport und Soziales stecken. 150 Millionen Euro – so viel will Zenner 2023 in die Stadt Plauen investieren.