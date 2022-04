Plauen: Mehrfamilienhaus gerät mehrfach in Brand

Bereits in der Nacht auf gestern hat es in einem Mehrfamilienhaus in Plauen gebrannt. Das Feuer ist im Keller des Hauses in der Isidor-Goldberg-Straße ausgebrochen. Einige Bewohner mussten evakuiert werden, der Keller konnte einige Zeit nicht betreten werden. Heute Nacht gegen 1 Uhr hat es schon wieder im Keller desselben Hauses gebrannt, teilt die Polizeidirektion Zwickau mit. Wieder musste die Feuerwehr anrücken und Bewohner evakuieren. Vier mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch heute Nacht haben Brandexperten den Keller untersucht. Die Brandursache ist aber weiter unklar. Es kann sich um einen technischen Defekt aber auch um Brandstiftung handeln. Die Ermittlungen dauern demnach an. Weil das Feuer auch Versorgungsleitungen beschädigt hat, ist das Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar.