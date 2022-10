Plauen: Bis zu 1700 Menschen demonstrieren wegen Energiepolitik

Bis zu 1700 Menschen haben am Sonntag in Plauen (Vogtlandkreis) gegen die deutsche Politik in der Energiekrise demonstriert. Zu der Kundgebung hatte das «Forum für Demokratie und Freiheit» aufgerufen und 5000 Teilnehmer angemeldet. Nach der Kundgebung gab es noch einen Aufzug durch die Innenstadt.

Kritisiert wurde bei der Demonstration vor allem die Bundesregierung.

Auf Plakaten forderten Teilnehmer unter anderem «Die Ampel muss weg». Nach Angaben eines dpa-Reporters wurden vereinzelt russische Fahnen geschwenkt. Die AfD und auch die Partei Freie Sachsen, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wird, hatten einen Stand am Rande der Versammlung aufgebaut.

Zirka 100 Einsatzkräfte haben die Demonstration begleitet. Laut der Polizei gab es mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Bei der Feststellung der Identitäten habe sich eine dynamische Lage entwickelt, heißt es in einer Mitteilung. Zirka 130 Teilnehmer der angemeldeten Demos hätten sich zu einer weiteren spontanen Versammlung entlang der Syrastraße gruppiert, so die Polizeidirektion Zwickau weiter. In der Folge gab es eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Im Zuge der Maßnahmen wurden demnach ein Beteiligter und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Das Forum hatte bereits im September zweimal zu Demonstrationen in Plauen aufgerufen. Damals waren jeweils zwischen 4000 und 5000 Menschen gekommen. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hatte zuvor zwar grundsätzlich Verständnis für demonstrierende Bürgerinnen und Bürger geäußert. Das «Forum für Demokratie und Freiheit» stehe nach seiner Einschätzung jedoch nicht «auf dem Boden desdemokratischen Grundverständnisses».