Plauen: Medizinstudentin ist Spitzenprinzessin

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über Unfälle mit Ultraleichtflugzeugen. Erst vor rund zwei Wochen ist ein Pilot beim Absturz (…)

Rund 52.000 Wahlberechtigte in Plauen waren gestern zum zweiten Mal aufgerufen, mitzuentscheiden, wer künftig auf dem Chefsessel im (…)

Die einen lieben es die Seiten klassisch umzublättern, die anderen lesen ihr Buch lieber elektronisch auf dem Tablet. In vielen (…)

Sport-Events sind in Zeiten von Corona meistens ausgefallen, oder wir mussten allein oder in kleinen Gruppen laufen oder Radfahren. (…)

OB-Wahl Plauen: Briefwahlunterlagen zurückschicken

Der Countdown zur Oberbürgermeisterwahl in Plauen läuft. Am Sonntag gehts in die zweite Runde, zur Stichwahl. Die fünf Kandidaten (…)