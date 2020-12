Plauen, Markneukirchen, Reichenbach: Polizei löst unangemeldete Veranstaltungen auf

Menschen laufen mit Kerzen durch die Straßen und propagieren die angebliche Corona-Lüge. Das haben Anwohner schon in Hof miterlebt. Jetzt meldet die Polizei, dass sich am Montagabend auch in Plauen, Markneukirchen und Reichenbach mehrere Menschen zu diesem Zweck versammelt haben – größtenteils ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Parallel dazu hat es auch in Zwickau eine solche unangemeldete Veranstaltung gegeben. Insgesamt hat die Polizei in den vier Städten 14 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und 13 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutz-Verordnung erstattet.