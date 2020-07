Plauen: Liegen Blindgänger in Baustellen?

Es häufen sich Meldungen über brennende Gartenhäuschen in Rehau und damit auch die Mutmaßungen über einen Brandstifter. In der Nacht (…)

Plauen: Säugling in Babyklappe gegeben

Als letzten Ausweg in einer verzweifelten Situation können Mütter in Not ihre Babys in das Wärmebettchen, die sogenannte Babyklappe, in (…)