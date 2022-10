Es ist in der Region fast unmöglich mal eine längere Zeit zu fahren, ohne dass ihr an einer Baustelle vorbeikommt. Zum Glück haben auch die längeren Baumaßnahmen mal ein Ende. Vier Monate lang war die Zwoschwitzer Straße im Plauener Ortsteil Kauschwitz gesperrt. Grund waren Kanal- und Straßenbauarbeiten in mehreren Bauabschnitten. Heute Nachmittag gibt die Stadt die Straße aber wieder frei.