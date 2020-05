Plauen: Haus nach Feuer unbewohnbar

Ein brennender Kinderwagen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses hat am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz in Plauen geführt. 13 Menschen aus dem Gebäude in der Albert-Schweitzer-Straße mussten dabei in Sicherheit gebracht werden. Durch starke Rußbildung wurde der komplette Hausaufgang beschädigt – das Haus ist unbewohnbar. Die Mieter wurden in Notwohnungen und bei Verwandten untergebracht. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.