Plauen: Gastronomen fordern Öffnung

Gastwirte, Hoteliers und Veranstalter aus dem Vogtland haben gestern im Zuge einer bundesweiten Aktion auch auf dem Plauener Altmarkt erneut auf ihre prekäre Situation in der Corona-Krise aufmerksam gemacht und Forderungen an den sächsischen Wirtschaftsminister Dulig übergeben. Die Gastronomie stehe ganz oben auf der Prioritätenliste, wenn es um die nächsten Schritte der Lockerungen gehe, versicherte der. Einen seriösen Fahrplan könne derzeit aber niemand definieren. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga warb einmal mehr für eine schrittweise Öffnung der Betriebe im Freistaat. Das Gastgewerbe sei in der Lage, die notwendigen Hygieneregeln und Kontaktvorgaben strikt umzusetzen, sagte Hauptgeschäftsführer Klein. Am Donnerstag hatte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer bei weiter beherrschbaren Infektionszahlen in Aussicht gestellt, dass Ende Mai über Freiluftgastronomie mit Selbstbedienung entschieden werden könnte.

