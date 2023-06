Plauen feiert: 62. Spitzenfest startet

Viele Plauener fiebern schon seit Wochen drauf hin. Die Stadt feiert ab heute zum 62. Mal das Spitzenfest. Eine Mischung aus Musik, Schlemmereien, Kauflust und Sport soll wieder tausende Besucher anlocken. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner gibt am Abend gegen 19 Uhr auf dem Altmarkt den Startschuss für das Stadtfest.

Damit auch alle ausgelassen feiern können, hat die Stadt ein paar Regeln aufgestellt: In Plauen gilt am Wochenende ein Glasverbot. Außerdem müssen wie immer Hunde an die Leine und Wildpinkeln ist verboten. Die Straßenbahn bietet in den Abendstunden außerdem mehr Verbindungen an. Das komplette Programm zum Plauener Spitzenfest gibt’s im Link.