Plauen: Faschingszug 2021 abgesagt – Rathaussturm findet dagegen statt

Der Plauener Faschingsumzug 2021 wird aller Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden. Man sehe sich außerstande, die Veranstaltung unter Einhaltung der derzeitigen Corona-Auflagen abzuhalten, sagt der Präsident des Vereins Vogtländischer Carnevalisten VVC, Joachim Kriester. Sollte sich an der momentanen Situation etwas zum Positiven ändern, könne man auch zeitnah reagieren, so der Chef des Dachverbandes der Faschingsvereine. Man werde am 11. 11. aber den Rathaussturm in Plauen mit 40 bis 60 Leuten durchführen, so Kriester weiter. Es gehe darum, auch den Vereinsnachwuchs bei der Stange zu halten.