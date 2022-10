Plauen: Falsche Polizeibeamte belästigen Jugendliche

Die Masche mit den falschen Polizeibeamten kennen wir sonst nur in Verbindung mit älteren Menschen. Jetzt ist offenbar eine 15-Jährige in Plauen Opfer dieses Tricks geworden.

Wie die „richtige“ Polizei berichtet, soll es bereits am vergangenen Donnerstag zu einem Raub gekommen sein. Die Jugendliche war auf der Reichenbacher Straße unterhalb des Helios-Klinikums unterwegs. Zwei Männer gaben sich dort als Polizeibeamte aus und gaben vor, sie kontrollieren zu wollen. Sie saßen in einem schwarzen BMW mit Vogtland-Kennzeichen, heißt es weiter. Sie nahmen der 15-Jährigen die Tasche ab und daraus Lebensmittel. Einer soll sie dabei auch festgehalten haben. Als sie die Jugendliche zum Einsteigen bringen wollten, wollte diese die Polizei rufen. Darauf folgten Drohungen und die beiden Männer fuhren davon. Wer von dem Vorfall am Donnerstag in Plauen etwas mitbekommen hat, soll sich bitte bei der Polizei in Plauen melden.