Was bewegt euch in der Stadt Plauen? Welche Fragen habt ihr an die Stadtverwaltung? In Plauen findet morgen (DI) zum ersten Mal eine Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Steffen Zenner statt. Von 14 bis 18 Uhr könnt ihr Anregungen und Hinweise im persönlichen Gespräch an Zenner richten. Weil die Plätze begrenzt sind, müsst ihr euch aber hier anmelden. Um möglichst viele Gespräche führen zu können, plant die Stadt weitere Sprechstunden.