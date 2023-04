Plauen: Erste Bauarbeiten an der Neuen Elsterbrücke starten

Die Neue Elsterbrücke ist die Hauptverkehrsader in der Plauener Innenstadt. Weil sie in die Jahre gekommen ist, muss sie die Stadt komplett abreißen und dann wieder aufbauen. Das dauert gut zwei Jahre lang. Der Bau läuft in mehreren Schritten. Nun soll die erste Bauphase mit der Überdeckung für die Syra und den Mühlgraben starten. Heute beginnen die ersten Bauarbeiten mit der provisorischen Zufahrt von der Pfortenstraße zum Altenpflegeheim am Komturhof. Ab kommender Woche ist der Komturhof dann gesperrt, für etwa ein Jahr. In der folgenden Bauphase sind dann die Syrastraße und die Neue Elsterbrücke gesperrt. Fast 14 Millionen Euro kostet die Maßnahme für die Stadt Plauen. Der Freistaat Sachsen fördert knapp die Hälfte. Die Plauener Straßenbahnen rechnen mit Kosten von rund 7 einhalb Millionen Euro. Hier werden fast 90 Prozent gefördert.