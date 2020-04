Plauen: Ergebnis der Gefahrenanalyse zum Knoten B 92 Oelsnitzer Landstraße/Kulmgasse/Oberlosaer Weg

Außerhalb geschlossener Ortschaften liegt die Höchstgeschwindigkeit normalerweise bei 100 Stundenkilometern – Verkehrsbehörden dürfen ein hiervon abweichendes Tempolimit unter anderem dann anordnen, wenn aufgrund der besonderen Verhältnisse vor Ort eine Gefahrenlage besteht. Das hat man jetzt in Plauen beim Knoten B 92 Oelsnitzer Landstraße/Kulmgasse/Oberlosaer Weg untersucht. Die Verkehrsbehörde der Stadt hat in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie der Polizei dort Ende Februar/Anfang März eine Gefahrenanalyse durchgeführt, um zu klären, ob das Tempolimit auf 70km/h reduziert werden sollte. Von 2009 bis heute haben sich an dem Knoten fünf Unfälle ereignet, wobei zwei Personen getötet, eine Person schwerverletzt und zwei Personen leicht verletzt wurden. Allerdings sei die Summe dieser Unfälle im Verhältnis zur Anzahl der Jahre und der Anzahl der Fahrzeuge sehr gering und könne eine besondere Gefahrenlage bzw. ein auffälliges Verkehrsgeschehen nicht nachweisen, so die Stadt Plauen in einer Mitteilung. Vielmehr waren bei der Untersuchung rund 85 Prozent der über 58.000 gemessenen Fahrzeuge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 86,5 km/h unterwegs. Deshalb bleibt jetzt erst einmal alles beim Alten und damit bei Tempo 100. Nach Inbetriebnahme der neuen Gewerbegebietszufahrt zur B92 will die Verkehrsbehörde die Verhältnisse neu bewerten.