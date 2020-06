Plauen: Endgültiges Aus für zentrale Papiertonnen

In Plauen werden ab heute die letzten Papiersammelbehälter an öffentlichen Standplätzen entfernt. Laut Stadtverwaltung, soll das innerhalb einer Woche erledigt sein. An drei Standplätzen würden die Behälter in einer kurzen Übergangsphase noch bestehen bleiben, bevor auch diese entfernt werden. Schon vor Monaten war damit begonnen worden, das Abfallsystem in der Stadt Plauen umzustellen. Grundstückseigentümer konnten blaue Tonnen für ihr Haus ordern. Für Grundstücke, an denen dies noch nicht erfolgt ist, können die Eigentümer weiterhin entsprechende Gefäße bestellen. Zur Bestellung genügt eine schriftliche Mitteilung per E-Mail oder per Post an die Kreisbehörde. Die zentralen Sammelbehälter für Altglas bleiben bestehen.