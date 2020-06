Ja is denn heut schon Weihnachten – auf Weihnachtsdekoration hatten es Einbrecher in Plauen abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Unbekannte während der vergangenen Tage Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße. Dort entwendeten die Täter drei Kartons mit Weihnachtsdekoration im Wert von rund 500 Euro und hinterließen zudem einen Sachschaden von gut 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Plauen in Verbindung zu setzen.