Plauen: Diebe stehlen hochwertige Autoteile

Diebe hatten es in Plauen auf ganz bestimmte Autoteile abgesehen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben sie sich an insgesamt vier Audis im Stadtgebiet zu schaffen gemacht. Dabei haben die Diebe immer die gleichen Bauteile geklaut, und zwar die beiden vorderen Wabengitter samt dazugehöriger Sensorik. Laut der Polizeidirektion Zwickau handelt es sich dabei um recht hochwertige Technik. Insgesamt beträgt der Schaden demnach rund 16.000 Euro. Die Fahrzeuge waren jeweils an der Neundorfer Straße, der Haselbrunner Straße und der Seumestraße geparkt. Wem dort in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der soll sich beim Polizeirevier in Plauen melden (03741 140).