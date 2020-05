Plauen: Corona-Demo verlief friedlich

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstagnachmittag erneut an einem sogenannten „Spaziergang“ in der Plauener Innenstadt teilgenommen. Wie die Freie Presse berichtet, formierte sich der nicht angemeldete Demonstrationszug gegen die Einschränkungen in der Coronakrise am Wende-Denkmal und endete nach einer Runde über die Bahnhofstraße auch dort. Meinungsbekundungen oder Transparente gab es nicht. Allerdings wurde unter anderem das Lied „Die Gedanken sind frei“ gesungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. Die Demonstration verlief friedlich. Erstmals traten unter der Bezeichnung „Querdenker Plauen 2020“ auch mögliche Organisatoren in Erscheinung, die per Flugblatt unter anderem Vollksentscheide, eine „neutrale, wertfreie Berichterstattung“ und „wahre Demokratie“, forderten.