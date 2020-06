Plauen-Card: Stadt legt Vorteilskarte für Touristen neu auf

Die Stadt Plauen legt ihre Plauen-Card als Vorteilskarte für Touristen neu auf und vereinfacht die Handhabung: so wird nicht mehr zwischen Einzel- und Familienkarte unterschieden. Stattdessen gilt jede Plauen-Card zum Preis von 15 Euro 90 für einen Erwachsenen und bis zu zwei Kinder. Die Karte ist drei Tage gültig und spart bei voller Nutzung bis zu 60 Prozent. Enthalten sind die kostenfreie Nutzung der Straßenbahn sowie der Eintritt in Spitzenmuseum und Vogtlandmuseum sowie in die Galerien e. o. plauen und Malzhaus. Nicht mehr dabei ist das Stadtbad. Im vergangenen Jahr sind 108 Plauen-Cards verkauft worden.

Ungeachtet dessen besteht in der Spitzenstadt weiter das Angebot des Plauen-Passes. Er sichert einkommensschwachen Familien auf Antrag ermäßigte Tarife für Museum, Freibäder, Stadtbad, Bibliothek, Theater, Volkshochschule und Malzhaus.