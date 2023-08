Plauen bewegt sich: Sportliche Stadtrundgänge in der Spitzenstadt

Eine normale Stadttour haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal mitgemacht. Die Stadt Plauen will aber ein bisschen mehr Schwung in die Sache bringen. Ab Montag findet daher wieder die Veranstaltungsreihe „Plauen bewegt sich“ statt. Zwischen 18 und 19 Uhr könnt ihr Pilates auf der großen Bühne des Vogtlandtheaters machen. Am Donnerstag steht dann eine Nordic Walking Tour auf dem Programm. Für Kinder gibt es am Sonntag (27.8.) eine eigene Veranstaltung. Teilnehmen könnt ihr aber nur, wenn ihr euch vorher angemeldet habt. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Die Einnahmen gehen in diesem Jahr an den gemeinnützigen Verein Frauenselbsthilfegruppe Krebs. Zur Anmeldung geht es hier.