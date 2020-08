Das Vogtland mit seinen vielen Hügeln bietet einen ähnlich schönen Anblick wie das Fichtelgebirge. Von etlichen Punkten aus kann man sich die Landschaft anschauen – einen der besten Ausblicke hat man vom Bärensteinturm in Plauen. Ab heute hat er wieder geöffnet. 5 Personen dürfen sich nach den aktuellen Corona-Bestimmung gleichzeitig auf der Aussichtsplattform aufhalten – mit Mundschutz. In zwei Wochen ist außerdem der Kemmlerturm in Plauen wieder begehbar – dort laufen noch Bauarbeiten.