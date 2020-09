Plauen: Auto Müller-Projekt wird konkreter

Nachdem der Hofer Unternehmer Alexander Müller Anfang September sein Großbauprojekt im Plauener Ortsteil Oberlosa vorgestellt hat, geht es rasant vorwärts. Der Stadtrat hat jetzt grünes Licht für den Bebauungsplan gegeben. Müller plant, auf der 4,8 Hektar großen Fläche zwischen der A72 und der B92 mehr als nur Autos zu verkaufen und zu warten. Er will Miet-Lkw der Marke Mercedes Benz anbieten – später soll noch eine Zweitmarke dazu kommen. Am neuen Standort sollen 70 Mitarbeiter für 20 Millionen Euro Jahresumsatz sorgen. Insgesamt seien dann bei Auto Müller über 500 Beschäftigte tätig, heißt es. Müllers Lkw-Mietflotte soll Industrie, Gewerbe und Handwerk der Region dienen. Damit der Bau planmäßig im Sommer 2021 beginnen kann, stehen nun Anhörungen der Öffentlichkeit und Behörden an.