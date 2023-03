Wenn ihr Infos zu Tourismus und Verkehr im Vogtland haben wollt, solltet ihr das heute und morgen vor allem telefonisch oder online tun. Die Servicecenter der Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland in Plauen und Auerbach sind nur eingeschränkt erreichbar. Heute (15. März) und morgen ist das Center in Auerbach geschlossen, morgen ist auch das Center in Plauen zu. Grund sind Schulungen, teilt der Verkehrsverbund Vogtland mit.