Plauen: Anmeldung für Gymnasien und Oberschulen startet

Viele Schüler in Plauen stehen vor der Wahl: An welche weiterführende Schule soll es im nächsten Jahr gehen? Oberschule oder Gymnasium?

Heute haben die Grundschulen die Bildungsempfehlungen für die Schüler herausgegeben. Zeitgleich hat heute an ein paar Schulen schon die Anmeldungsphase begonnen. Dazu gehören die Kemmler-Oberschule, das Diesterweg-Gymnasium und das Lessing-Gymnasium.

Dafür braucht es neben der Bildungsempfehlung auch das diesjährige Halbjahreszeugnis, das letzte Jahreszeugnis und die Geburtsurkunde. Die weiteren Anmeldetermine auch der anderen Schulen in Plauen und weitere Infos findet ihr hier.