Plauen: Als Europäische Energie- und Klimaschutzkommune ausgezeichnet

Am 22. Oktober ruft die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future zu ihrem nächsten globalen Klimastreik auf. Dieses Mal soll Berlin zum Zentrum des Protests werden. Aktivisten aus ganz Deutschland sollen dort zusammenkommen.

Die Stadt Plauen geht in Sachen Klimaschutz schon mit gutem Beispiel voran. Sie hat zum vierten Mal die Auszeichnung als Europäische Energie- und Klimaschutzkommune erhalten. Dieses Mal hat sie sogar ihr bestes Ergebnis erzielt, seit sie am European Energy Award teilnimmt. Mit 66 Prozent lag das Ergebnis weit über den mindestens notwendigen 50 Prozent. Der Award ist ein Qualitätsmesser für die Energie- und Klimaschutzaktivitäten einer Kommune. In den vergangenen Jahren hat Plauen zum Beispiel ein Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept aufgestellt und die Fernwärmeversorgung im Bereich Elsteraue ausgebaut.