Plauen: Abschlussklassen starten ab heute in neue Schulzeit

Für viele Schülerinnen und Schüler in Plauen startet heute eine Art neue Schulzeit. Abschlussklassen werden zugelassen und starten ab heute in die Prüfungsvorbereitung – allerdings nur unter bestimmten Hygienevorschriften. Die städtische Gebäude- und Anlagenverwaltung hat veranlasst, dass die Räume jeden Tag gereinigt und desinfiziert werden. Am Vortag vor jeder Prüfung werden die Räume und Tische professionell gereinigt – ebenso die Toiletten. Die Hausmeister bringen außerdem Markierungen an – etwa für Laufwege für Toilettengänge oder Abstandshalter, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Während hier also stückweise Lockerungen anstehen, muss die Stadt an anderer Stelle Abstriche machen: Die 15. Plauener Nacht der Museen kann wegen der Corona-Krise nicht stattfinden.