Plauen: ABC-Schützen können sich anmelden

Der Schulanfang ist für viele Erstklässler etwas ganz aufregendes. Der erste Schritt dahin steht jetzt für die künftigen ABC-Schützen in Plauen an. Heute (DI) beginnt die Anmeldung für das Schuljahr 2024/25 in Plauen. Die verschiedenen Schulbezirke bieten unterschiedliche Termine an, zu denen sich die Grundschüler mit ihren Eltern anmelden können.

Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland gibt den diesjährigen Schulanfängern beim Schulweg zudem Schützenhilfe. Er bietet in der ersten Schulwoche ab dem dem 21. August eine Trainingsfahrt an. Wer ein BildungsTicket beantragt hat, bekommt einen Gutschein für eine kostenlose Trainingsfahrt dazu. Mit dem Gutschein können Eltern, Geschwister oder andere Familienmitglieder die Schulanfänger in der ersten Schulwoche an einem Tag im Bus begleiten.

Anmeldetermine:

1. Schulbezirk GS Reusa/GS Am Wartberg

Dienstag, 15.08.2023

Donnerstag, 14.09.2023

2. Schulbezirk GS A. Lindgren/GS Herbart/GS Oberlosa

Dienstag, 29.08.2023

Donnerstag, 17.08.2023

3. Schulbezirk GS Neundorf/GS Kuntzehöhe/Erich-Ohser-Grundschule

Dienstag, 12.09.2023

Donnerstag, 07.09.2023

4. Schulbezirk GS Karl Marx/GS Jößnitz/GS F. Rückert

Dienstag, 05.09.2023

Donnerstag, 31.08.2023

Erforderliche Unterlagen:

Anmeldeformular zur Schulanmeldung für den zutreffenden Schulbezirk (Original) unter www.plauen.de/schulanmeldung

Benötigte Unterlagen:

Geburtsurkunde des Kindes (Original)

Impfnachweis Masern (Original)

Vollmacht des zweiten Sorgeberechtigten, bei alleiniger Anmeldung

Nachweis über das alleinige Sorgerecht (Original) nur erforderlich, wenn ein solches besteht z.B. Scheidungsurteil; Negativ-Attest Jugendamt