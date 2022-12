Plauen: 15-Jähriges Mädchen vermisst

Seit Mittwochmorgen wird die 15-jährige Taimaa A. aus Plauen vermisst. Das teilt die Polizeidirektion Zwickau mit und bittet um Hilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Sie wurde zuletzt am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr an der Bahnhofstraße auf Höhe des Capitol-Kinos gesehen und war zu Fuß auf dem Weg in Richtung Bahnhof. Das Mädchen ist etwa 1,50 Meter groß, schlank, hat braune Augen und trägt schwarzes langes Haar. Am Tag ihres Verschwindens war sie mit einer lila-farbigen Winterjacke, einer grauen Hose und weißen Sportschuhen bekleidet. Ihr Haar war mit einem schwarzen Kopftuch bedeckt und sie hatte einen schwarzen Schulranzen dabei. Taimaa A. spricht gebrochen Deutsch. Die Polizei teilt auch mit: Zeugenhinweisen zu Folge, könnte sie sich auf dem Weg nach Dortmund befinden oder bereits dort aufhalten.

Wer hat Taimaa A. seit ihrem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen (Telefonnummer 03741 140) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.