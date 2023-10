Platztausch während der Fahrt: Transporter kracht gegen Zaun

Beim Platztausch während der Fahrt haben zwei Männer die Kontrolle über einen Kleintransporter verloren und sind in Freising bei München gegen einen Gartenzaun gefahren. Zuvor hatte eine Streife den beiden Männern für eine Kontrolle Anhaltesignale gegeben, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Daraufhin wollten der 28-Jährige und der 20-Jährige ihren Sitzplatz wechseln. Den Angaben nach kam es zum Platztausch, weil der 28-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Bei dem Unfall am Montag liefen Betriebsstoffe aus. Die Männer blieben laut Polizei unverletzt.