Platzmangel in Kitas: Neubau geht nicht von heute auf morgen

Eltern, die ihre Kinder für einen Kita-Platz anmelden wollen, haben nicht einfach die freie Wahl. Sie müssen sich für möglichst viele Kindertagesstätten anmelden, um überhaupt irgendwo unterzukommen. Denn: Die Einrichtungen sind voll. Vorrang bei den Plätzen haben Kinder aus der eigenen Einrichtung.

Der BRK-Kreisverband in Hof ist Träger für drei Kindertagesstätten in der Stadt Hof. Geschäftsführer Stefan Kögler hat gegenüber Radio Euroherz von bis zu 12 Kindern auf der Warteliste gesprochen, pro Einrichtung. Bei der Diakonie Hochfranken sind es sogar bis zu 36. Beide Träger betonen in diesem Zusammenhang, dass eine neue Kita nicht von heute auf morgen entsteht. Die Kosten für einen Neubau seien enorm hoch. Trotzdem bemühen sich die Träger regelmäßig darum, ihr Angebot zu erweitern. Der BRK-Kreisverband Hof baut aktuell eine neue Kindertagesstätte in Münchberg. Die Diakonie Hochfranken will zwar im Moment nicht neu bauen, aber zumindest 12 neue Betreuungsplätze schaffen.

Einige Menschen aus der Ukraine finden auch bei uns Zuflucht. Sollten sie langfristig in der Region bleiben, brauchen Erwachsene einen Job und Kinder einen Betreuungsplatz. Das stellt die Kindertagesstätten vor eine zusätzliche Herausforderung, denn schon jetzt fehlen reihenweise Plätze. Die Kitas werden geflüchtete Kinder nicht einfach so aufnehmen können, meint Manuela Bierbaum, Geschäftsführerin der Diakonie Hochfranken, im Gespräch mit Radio Euroherz. Es müssten daher neue Projekte und Maßnahmen für die Kinder aus der Ukraine erarbeitet werden. Für Eltern, die keinen Kita-Platz bekommen haben, gibt es in der Stadt Hof aber Unterstützung. Das Projekt „KITA-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“ bietet niedrigschwellige Bildungsangebote für Kinder unter sechs Jahren an und hilft Eltern bei der Suche nach einem Kita-Platz.