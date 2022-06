Platz für die Jugend: Workshop zur Gestaltung des Bahnhofsparks in Wunsiedel

Für viele Jugendliche gilt der Wunsiedler Bahnhofspark zu einem der wichtigsten Treffpunkte. Auch wenn der Park bereits zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten bietet, so hat es in der Vergangenheit immer wieder Wünsche und Vorschläge für eine noch jugendgerechtere Gestaltung des Areals gegeben. Die Jugendvertretung veranstaltet am Nachmittag (16:30 Uhr) einen Workshop, um jungen Menschen die Gelegenheit zu geben, ihre Ideen und Vorschläge für den Bahnhofspark einbringen zu können. Teilnehmen dürfen alle Interessierten bis zu einem Alter von 27 Jahren. Vergangenen Freitag hat es bereits einen derartigen Workshop gegeben.