Plasmaspende hilft: Menschen mit überstandener Corona-Infektion gesucht

Auch wenn die Zahl der Menschen steigt, die sich mit Corona anstecken, steigt gleichzeitig natürlich auch die Zahl derjenigen, die ihre Infektion hinter sich haben. Genau solche Menschen sucht jetzt der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen. Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, bildet in der Regel Antikörper, die vor einer neuen Infektion schützen. Die können auch schwerkranken Menschen durch eine Plasmaspende helfen. Wenn ihr helfen wollt, könnt ihr zum Beispiel im Spendezentrum in Plauen spenden. Ob ihr infrage kommt, erfahrt ihr im Spendencheck hier:

www.blutspende-nordost.de/blutspende/spenderservices/spende-check.php

Informationen und Rückfragen telefonisch unter 0800 11 949 11, online https://www.blutspende-nordost.de/rkp/ oder direkt im Spendezentrum in Plauen:

Institut für Transfusionsmedizin Plauen, Röntgenstraße 2 A, 08529 Plauen, Tel. 03741 407-0

Termine und Informationen zur Blutspende im Internet www.blutspende.de oder über die kostenfreie Hotline Telefon 0800 11 94911. Eine Terminreservierung ist für alle Termine erforderlich https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/