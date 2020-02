Planungsauftrag vergeben: Neue JVA in Marktredwitz kommt entscheidenden Schritt voran

Wenn hoher Besuch in die Region kommt, dann gibt es meist etwas Wichtiges zu verkünden. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich hat heute Marktredwitz besucht und Neuigkeiten in Sachen geplanter JVA mitgebracht. Die kommt nämlich jetzt einen entscheidenden Schritt voran:

Der Freistaat will für einen dreistelligen Millionenbetrag gegenüber des Ost-West-Kompetenzzentrums in Lorenzreuth eine moderne JVA für mehr als 300 Gefangene bauen. Als erste in Bayern soll sie eine Mutter-Kind-Abteilung und eine für Senioren bekommen. Die Stadt Marktredwitz will als nächstes die Satzung beschließen und sich um die Wasserversorgung der JVA kümmern. In fünf Jahren soll alles fertig sein.