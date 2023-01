Planungen laufen: Edeka soll sich in Berg ansiedeln

Mehrere Kilometer zum Einkaufen fahren, ist in vielen Orten keine Seltenheit mehr. Die Gemeinde Berg bemüht sich schon seit Jahrzehnten um die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes. Dieser Schritt rückt nun näher.

Die Firma Auer Grundstücks GmbH hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Pläne zur Ansiedlung eines Edeka-Markts am Ortseingang von Berg vorgestellt. Das Projekt ist auf große Freude unter den Gemeinderäten gestoßen. Sie haben der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt. Bis Mitte des Jahres soll außerdem ein Konzept stehen, auf welchen gemeindeeigenen Dächern Solaranlagen entstehen sollen. Die SPD-Fraktion hatte dazu einen entsprechenden Antrag gestellt. Außerdem stehen in der Turnhalle der Grundschule Sanierungsarbeiten der Duschen, Toiletten und des Eingangsbereichs an. Das ist von den Osterferien bis Ende der Sommerferien geplant.