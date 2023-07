Planspiel Kinderstadt: Landratsamt sucht noch Kleidung

In den Sommerferien können die Kids im Vogtlandkreis schon seit einigen Jahren ihre eigene Stadt regieren. Das Projekt nennt sich Kinderstadt und gibt es heuer schon zum vierten Mal. Das Planspiel richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Die Kinder sollen den Kreislauf von Arbeit, Geld und Konsum nachstellen. Sie dürfen deshalb selbst Polizist, Servicekraft oder Krankenpfleger spielen. Für das Planspiel sucht das Landratsamt aber noch ein paar Utensilien. Die Organisatoren brauchen noch Kleidung, um die Werkstatt umzusetzen. Die Kleidung muss hell sein. Es ist egal, ob es sich um Damen-, Herren- oder Kinderkleidung handelt. Wer etwas abzugeben hat, kann sich bis zum 20. Juli per Mail im Landratsamt melden.

