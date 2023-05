Plakataktion bei Tauperlitz: Felder gehören Landwirten und Tieren

Den Hunde von der Leine lassen und ihn über die Felder toben lassen: Damit bereiten Hundebesitzer ihren Vierbeinern eine gern eine Freude. Warum das gerade jetzt keine gute Idee ist, darauf machen Hofer Landwirte, Jäger und Rehkitzretter gerade mit einer Plakataktion bei Tauperlitz aufmerksam. Die könnt ihr dort prominent sehen, wenn ihr mit euren Hunden auf den Wiesen und Feldern unterwegs seid. Die Botschaft: Hunde haben im Grünland nichts suchen. Klingt erstmal streng, hat aber einen ernsten Hintergrund: Denn der Mai gilt als Brut- und Setzzeit für Wildtiere. Rehkitze könnten durch den Hundeduft von ihren Müttern verstoßen werden. Und Hundekot ist pures Gift, sollte der später nach dem Mähen in die Kuhmägen gelangen. Der Appell richtet sich aber auch an Mountainbiker und Motorradfahrer, die querfeldein fahren und Tiere aufscheuchen und Menschen, die achtlos Müll und Glasflaschen in die Natur werfen.