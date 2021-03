Pläne für Ölschnitz bleiben: Bad Bernecker mit klarer Mehrheit für Ratsbegehren

Das linke Ufer der Ölschnitz in Bad Berneck ist in die Jahre gekommen und hat dringend eine Sanierung nötig. Wie es künftig aussehen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein Bürgerentscheid am Wochenende hat jetzt Klarheit gebracht. Die Bad Bernecker haben sich mehrheitlich für die Pläne der Stadt ausgesprochen. Das heißt, die Planungen an der Ölschnitz gehen jetzt weiter in Richtung moderne Uferarchitektur mit betonierten Einfassungen und einem aufwendigen Geländer. Die von einigen Bürgern geforderte Natursteinmauer ist damit vom Tisch.