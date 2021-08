Pläne für Münchberger Neubaugebiet: Anmerkungen von Bürgern gewünscht

Viele Familien wollen in Münchberg bauen.

Deswegen soll laut Bürgermeister Christian Zuber bei Mechlenreuth ein Neubaugebiet für bis zu 100 Häuser entstehen. Dabei will Bürgermeister Zuber vor allem auf Nachhaltigkeit achten und zum Beispiel im Vornherein Steingärten verbieten und Photovoltaikanlagen vorschreiben. Auch Mehrfamilienhäuser und Tiny-Plätze sind geplant. Die Bauleitplanung liegt derzeit im Münchberger Rathaus aus. Bis zum 3. September können Bürger die Pläne noch einsehen und Anmerkungen schriftlich einreichen. Die Stadt könne nicht an alles denken, daher sei sie, laut Bürgermeister Christian Zuber, auf die Mithilfe der Menschen angewiesen.

Das Planungsverfahren soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Christian Zuber hofft, dass die ersten Bauarbeiten schon Ende 2022 beginnen können.