Pläne für Asylunterkunft: Infoabend in Gefrees

Das ANKER-Zentrum in Bamberg ist überlastet. Flüchtlinge sollen daher in ganz Oberfranken verteilt werden. Dazu gibt es Pläne für Containerlösungen in den Landkreisen. Die stoßen vielerorts aber auch auf Kritik. In Gefrees soll die ehemalige Gaststätte „Grüner Baum“ zur Asylunterkunft umgebaut werden. 34 Menschen könnten dort Zuflucht finden. Für die Bürger gibt es heute Abend ab 20 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Gefreeser Stadthalle. Der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann, der Gefreeser Bürgermeister Oliver Dietel, der künftige Betreiber der Unterkunft und Mitarbeiter des Landratsamtes sprechen über die Pläne.