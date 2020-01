Sechs Jahre Haft wegen Raubüberfalls auf Uhrenhändler

Memmingen (dpa/lby) – Zu einer Haftstrafe von sechs Jahren hat das Landgericht Memmingen einen 37-Jährigen wegen schweren Raubes an einem Uhrenhändler-Ehepaar verurteilt. «Es verbleiben keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft und dem Tatablauf», sagte der Richter bei der Urteilsverkündung am Freitag. Auf das Urteil werde die Auslieferungshaft in der Ukraine angerechnet. Dort wurde der Angeklagte im Juli 2018, fünf Jahre nach der Tat, geschnappt und im Januar 2019 nach Deutschland ausgeliefert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 37-Jährige soll im Jahr 2013 an einem Einbruch im privaten Haus eines Uhrenhändlers in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) beteiligt gewesen sein. Maskiert und mit Schweinwaffen, wie das Gericht annimmt, stürmte er mit mindestens einem weiteren Mittäter durch die Terassentür in das Haus. Das Ehepaar wurde aus dem Schlaf gerissen und gefesselt, so die Überzeugung des Gerichts. Bei dem Raub wurden wertvolle Uhren, Bargeld und weitere Gegenstände in Höhe von rund 700 000 Euro erbeutet.

Der Staatsanwalt sprach von einer «massive Straftat» und plädierte auf 6 Jahre und 6 Monate. Die Verteidigerin forderte hingegen einen Freispruch. Der Uhrenhändler sagte an einem der insgesamt 16 Verhandlungstage aus, noch immer unter psychischen Belastungen wegen des Überfalls zu leiden.