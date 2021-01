Pkw überfährt Hund: Fahrer flieht

Kempten (dpa/lby) – Ein Autofahrer in Kempten hat mit seinem Fahrzeug einen Hund überfahren und ist anschließend geflohen. Das junge Tier sei nach dem Unfall am Freitag sofort tot gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein Mädchen wollte den Angaben zufolge mit dem jungen Mischling spazieren gehen, als der Hund durch die geöffnete Tür entwischte und auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer hielt demnach kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne mit dem Mädchen zu sprechen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.