PKW an Autobahn 9 ausgebrannt: Fahrer kann sich noch rechtzeitig aus dem Auto befreien

Im Saale Orla hat am Abend ein PKW Feuer gefangen. Kurz nachdem der Fahrer bei Dittersdorf von der A9 gefahren war, hat sein Wagen Funken gesprüht und begonnen zu rauchen. Noch bevor der Wagen komplett in Flammen stand, konnte der Mann sich befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind auch auf solche Fälle immer gut vorbereitet sagt Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz, Ronny Schuberth:

