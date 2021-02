Pistole erweist sich als Teil einer Faschingsverkleidung

Regensburg (dpa/lby) – Einen Koffer mit einer Pistole hat eine Frau in Regensburg gefunden – am Ende hat sich dieser als harmlos erwiesen. Die Zeugin habe den offenen Koffer mit einer Schusswaffe und einer Polizeimütze darin auf Bahngleisen nahe dem Hauptbahnhof entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin habe sie den Notruf verständigt. Polizeibeamte stellten schließlich fest, dass der Inhalt des Gepäckstücks offenbar Teil einer Faschingsverkleidung war. Als Besitzer ermittelten sie einen Mann aus Nordrhein-Westfalen. Wie der Koffer auf die Bahngleise kam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210209-99-365768/2