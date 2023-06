Pioneers of Tomorrow: Bahnhofsviertel wird zum Computerspiel

Der Wittelsbacher Park im Hofer Bahnhofsviertel wird heute zum Schauplatz eines Computerspiels. Die Idee hatte ein Gremium aus Jugendlichen, das sich für die Zukunft des Viertels einsetzt. Am Nachmittag erwartet die Besucher ein Science-Fiction-Szenario. Sie können ab 16 Uhr unterschiedliche Abenteuer meistern und sogar einen Endgegner besiegen. So wie es auch in viele Computerspielen der Fall ist. Eingeladen sind alle jungen Menschen im Alter zwischen 12 und 27 Jahren, die aus dem Bahnhofsviertel kommen oder sich gerne dort aufhalten. Die Veranstaltung soll junge Menschen wieder zusammenbringen, nachdem sie in der Corona-Pandemie jahrelang auf vieles verzichten mussten.