Pinakothek der Moderne wegen Bauschäden erneut geschlossen

Wegen Bauschäden an der Rotunde ist die Pinakothek der Moderne in München derzeit geschlossen. «Wir hoffen, dass es sich nur um einige Tage handelt», sagte Museumssprecherin Tine Nehler am Dienstag. Eventuell werde das Haus schon am Mittwoch wieder für Besucher geöffnet. Über die Schließung hatten zuvor «Abendzeitung» und die «Süddeutsche Zeitung» berichtet.

Es ist nicht das erste Mal, dass die berühmten Sammlungen wegen Schäden an der Rotunde nicht zu sehen sind: Risse im Beton sorgten schon 2007 und 2011/12 für die vorübergehende Schließung des erst 2002 eröffneten Museums – beim letzten Mal gar gut sieben Monate lang.

Das wird diesmal wohl nicht nötig sein, denn aktuell geht es «nur» um das Glas des Kuppelbaus. «Es besteht die Gefahr, dass Glassplitter herunterstürzen», erläuterte Nehler. Dies sei am Freitagabend bekanntgeworden. «Jetzt sind wir dabei, die Rotunde für die Besucherinnen und Besucher der Pinakothek der Moderne wieder besuchssicher zu machen. Das könnte in Form eines Bauzauns passieren, den man dort aufstellt.» Zu einem späteren Zeitpunkt müsse dann wohl eine größere Reparatur des mehrschichtigen Glases erfolgen.

Zunächst aber hofft das Team, dass die Türen sich noch vor dem Wochenende wieder öffnen. Denn am Samstag findet in München die «Lange Nacht der Museen» statt. Außerdem sollte schon am Mittwoch eine neue Ausstellung in der grafischen Sammlung eröffnet werden – die kurioserweise «Scheibenrisse» heißt.