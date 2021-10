Riedenheim (dpa/lby) – Eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Pilzsammler in einem Wald bei Würzburg gefunden. Polizeibeamte untersuchten die in der Nähe von Riedenheim gefundene Waffe und verständigten das Sprengkommando, teilte die Polizei am Montag mit. Die amerikanische Splittergranate wurde dann am Sonntag gezielt gesprengt.

