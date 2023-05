Pilotprojekt „Löschwasser“: Bessere Ausstattung für Feuerwehren im Hofer Land

Gerade während der vielen Waldbrände im vergangenen Sommer haben wir gemerkt: Ohne gut ausgerüstete Feuerwehren geht nichts. Das Smart City-Projekt im Landkreis Hof will die Feuerwehren im Landkreis noch besser ausstatten. Die Feuerwehren aus Schwarzenbach am Wald und Geroldsgrün bekommen jetzt Löschwasserbehälter mit einer Real-Time Überwachung. Es wird also in Echtzeit angezeigt, ob es irgendwo Lecks oder Wasserentnahmen in den Behältern gibt. Das funktioniert über einen Sensor, der mit einem Monitor verbunden ist. Am Abend (17:30 Uhr) findet in Schwarzenbach am Wald nun eine praktische Übung der Feuerwehr statt. Bei der soll das System dann erstmals erprobt werden.