Pilotprojekt in Rehau: Funkwagen liest Zählerstände ab

Seit der vergangenen Woche messen Sensoren am Maxplatz in Rehau den Wasseranteil an zwei über 100 Jahre alten Eichen. Es gibt aber auch noch ein weiteres Pilotprojekt. Wie das Bayernwerk mitteilt, kann der Wasserverbrauch in Rehau mithilfe von Funk ausgelesen werden. Die SüdWasser GmbH hat gemeinsam mit den Stadtwerken in fast allen Haushalten moderne Ultraschall-Wasserzähler eingebaut. Das heißt: Die Bürger müssen ihre Zählerstände nicht mehr selbst ablesen, und es kommt auch keiner mehr ins Haus. Stattdessen fährt einmal im Jahr ein Funkwagen durch die Straßen und empfängt die Signale der Zähler.